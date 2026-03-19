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PolÃ­tica

Adjunto ficarÃ¡ Ã  frente da Semadesc com saÃ­da de Verruck

A mudanÃ§a ocorre no fim de marÃ§o, quando o secretÃ¡rio deixa o cargo para disputar vaga na CÃ¢mara Federal

19 marÃ§o 2026 - 14h04Sarah Chaves    atualizado em 19/03/2026 Ã s 14h32
Jaime Verruck e Artur Falcette Jaime Verruck e ArturÂ Falcette   (JoÃ£o Prestes)

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, confirmou nesta quinta-feira (19), durante o lançamento do programa MS Trifásico, que o seu adjunto, Artur Falcette, deve assumir o comando da pasta a partir do dia 30 de março, quando ele deixa o cargo para disputar as eleições de 2026.

A saída ocorre dentro do prazo legal de desincompatibilização, que exige o afastamento de funções públicas até seis meses antes do pleito. Verruck já havia antecipado, em fevereiro, que deixaria a secretaria no fim de março para viabilizar sua candidatura a deputado federal.

Artur é formado em Administração pela UFV (Universidade Federal de Viçosa), possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas e é pós-graduado em Liderança Estratégica de Negócios pela Ohio University.

Nos bastidores, a permanência do adjunto é vista como uma forma de garantir estabilidade administrativa e sequência aos projetos em andamento na Semadesc.

Além da transição, Verruck, atualmente no PSD, também comentou que ainda define a legenda pela qual disputará o pleito, destacando que a escolha dependerá da competitividade partidária.

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