Adriane aponta força do agro e propostas para o setor em evento com mulheres

A prefeita Adriane Lopes (PP), participou neste sábado (14) da 3ª etapa do Circuito Alfa Mulheres na Pecuária, realizada no Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG) e aproveitou para falar da força feminina no setor. "As mulheres do Agro de Campo Grande fazem a diferença na nossa economia e a realização de um evento deste tamanho incentiva a inserção de mulheres em outras áreas de destaque”, disse.



Adriane Lopes implantou durante a sua gestão frente à prefeitura de Campo Grande o programa ‘Agro Forte e Sustentável’ (Lei 7.162/23), que tem como objetivo dinamizar, fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas do agronegócio, envolvendo o fornecimento de insumos, máquinas e equipamento para plantio, transporte e limpeza de áreas rurais.



Adriane conduziu tratativas com produtores rurais para reduzir os valores do Imposto Territorial Rural (ITR), obtendo a redução de mais de 18% no imposto para terras de boa aptidão para lavoura e de 3,6% em outras categorias.



Outro ponto destacado pela prefeita é a capacidade de produção de Campo Grande no setor do agronegócio. “Quando estivemos no Chile conversando com os ministros da economia e dos transportes, por conta da Rota Bioceânica que hoje é uma realidade para a nossa cidade, eles deixaram claro que querem a nossa carne, as nossas frutas, ou seja tudo aquilo que produzimos. Somente nesta Rota, temos um mercado consumidor de 20 milhões de pessoas, e isso será muito bom para todos nós”, destacou Adriane Lopes.



A proposta para um próximo mandato é fortalecer o Programa Agro Forte e Sustentável, oferecendo insumos, máquinas e apoio técnico para pequenos, médios e grandes produtores rurais. A iniciativa visa expandir o uso de tecnologias sustentáveis, aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente, beneficiando mais de 1.000 famílias. Adriane também incluiu em sej plano, a recuperação de estradas e pontes, além da ampliação da conectividade digital e eletrificação rural, além incentivar feiras e capacitações.

