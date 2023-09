Adriane apresenta potencial econômico da Capital a empresários na Assomasul

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou na manhã desta sexta-feira (29) da abertura do encontro promovido pela Escola de Governo de Campo Grande (Egov-CG), voltado a empresários, representantes de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

"Temos empresas do Chile vindo pra cá, recepcionando várias delegações dos países da América do Sul interessados em informação, mas a gente precisa trazer os nossos empresários como parceiros e para participar desse novo tempo que Campo Grande está vivenciando. Estamos projetando a Capital para o Brasil, para a America do Sul e para o mundo", comentou Adriane sobre o evento de hoje.

O encontro tem o objetivo de renovar e fomentar novas parcerias, convênios, termos de credenciamento visando o acolhimento das necessidades dos servidores públicos municipais, e a melhoria da formação técnica, agregando à melhor qualidade de vida dos trabalhadores e de seus dependentes diretos.

Na ocasião, a EgovCG fez a apresentação da estrutura organizacional do Município e das atividades voltadas para a valorização do servidor público.

"Nosso propósito é renovar e fortalecer parcerias com o objetivo de valorizar os servidores públicos municipais. Ao buscar parceiros, nós não buscamos apenas benefícios institucionais, mas também visamos o benefício dos servidores, que são alicerce do nosso sistema público, e hoje são aproximadamente 29 mil", destacou a secretária municipal de Gestão Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari

