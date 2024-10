Adriane mostra confiança e agradece apoios no 2º turno

A atual prefeita de Campo Grande e candidata a reeleição, Adriane Lopes (PP) votou pela manhã deste domingo (27), na Escola Municipal Virgílio Alves de Campos, acompanhada da senadora Tereza Cristina, de sua família e de sua vice, Camila Nascimento de Oliveira.

Durante a entrevista, a prefeita lembrou das propostas apresentadas, e que no 2º turno andou por pontos da cidade que não visitou durante o 1º turno, mostrando os avanços da Capital em dois anos de mandato.

"Estou muito feliz, confiante. Foi uma campanha difícil, mas nós chegamos até aqui mostrando para os campo-grandenses o que é possível fazer, o que foi possível fazer nesse tempo", disse Adriane. E reconheceu que a cidade ainda apresenta problemas que ela não conseguiu resolver.

Adriane agradeceu a todos que a apoiaram nesse 2º turno como o governador Eduardo Riedel, sua vice e a senadora Tereza Cristina.

A senadora lembrou que foi uma campanha difícil mas que sempre esteve ao lado da prefeita. E que quer mostrar para as mulheres que elas podem chegar onde quiserem.

Escreva a legenda aqui

Já sobre o eventual próximo mandato, a atual prefeita pretende "trabalhar no presente, mas preparando Campo Grande para o futuro". Adriane acompanhará a apuração das urnas em sua casa, junto de sua família.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também