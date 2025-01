Adriane promete "resultados cada dia melhores" em posse de secretários

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, empossou os novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias, nomeados para a ajudar durante o mandato de 2025-2028.

Para a imprensa, a prefeita afirmou que os secretários foram escolhidos por sua experiência e que irão apresentar os primeiros resultados para a cidade já nos próximos 100 dias. “Nossa missão é fazer com que as secretárias e os secretários empossados tragam esse resultado positivo para a cidade em um curto espaço de tempo. Nós já temos metas para os próximos 100 dias, um planejamento técnico que será monitorado diariamente para que os resultados sejam cada dia melhores”, comentou.

Ainda em coletiva, Adriane falou sobre a ‘integração de forças’ que pretende fazer com a Câmara dos Vereadores para atender as necessidades dos campo-grandenses.

“Vamos trabalhar uma integração de forças respeitando o posicionamento do legislativo e trabalhando o executivo junto para que possamos ter resultados, tendo em vista que o objetivos dos vereadores é o mesmo que o meu”, finalizou.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), pontuou que a prefeita pode ‘contar com a Casa de Leis’, para o trabalho realizado seja feito de maneira homogenia.

“Pode contar a Câmara no sentido da parceria, para que encontremos os caminhos e soluções para o que afeta a população de Campo Grande”, comentou Papy.

A principal apoiadora da campanha de Adriane, a senadora Tereza Cristina, esteve presente no evento. Em discurso, ela falou sobre seu apoio e confiança na prefeita para que o for preciso.

Além da senadora, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, também marcou presença na cerimonia de posse. “Que a gente possa, nesse mandato, fazer para a população tudo aquilo que eles esperam dos secretários, dos vereadores e da administração. Para melhorar a comunicação da Assembleia com a população, os 24 gabinetes dos deputados estaduais estarão abertos para os vereadores, à comunidade de Campo Grande e aos problemas da cidade, para que possamos contribuir com gestão municipal”, disse o deputado.

