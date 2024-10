Adriane reitera compromisso com a valorização dos professores

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição, esteve no Podprô, um podcast promovido pelo Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACPMS) e se comprometeu a fazer ainda mais com foco na valorização dos profissionais da educação, na melhoria da infraestrutura escolar e na garantia de ensino de qualidade para os alunos.



“A gente sabe que muitos prometeram, mas não cumpriram. Eu cheguei e cumpri. Quero ser conhecida como a prefeita da educação porque sou mãe, sou mulher, e a educação mudou a minha vida", declarou Adriane Lopes. Ela ressaltou que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito e pediu mais tempo para concretizar as transformações planejadas para o setor.



O presidente do sindicato, Professor Gilvano Bronzoni, relembrou a entrega de uma carta-compromisso com 25 pontos prioritários para os candidatos, enfatizando que esses compromissos devem ser atendidos pela próxima gestão a partir de 2025.

Adriane, que já havia assinado o documento meses atrás, garantiu que, se reeleita, continuará implementando políticas de valorização dos profissionais da educação.



Durante a entrevista, ela mencionou o concurso público que já convocou 810 professores.



A educação pública tem sido uma prioridade para a prefeita, que destacou a transparência e eficiência na aplicação dos recursos destinados ao setor. As 205 escolas da capital estão passando por reformas, e 152 novas salas de aula foram construídas, ampliando a oferta de vagas. "Os recursos estão sendo implementados exclusivamente na educação, e isso já é realidade na nossa gestão. Vamos incluir também os servidores administrativos, que no passado não faziam parte desse planejamento", afirmou Adriane.



Adriane Lopes foi enfática ao afirmar que, se eleita, manterá o diálogo com o ACP e outras entidades, além de envolver pais, diretores e especialistas na construção de um sistema educacional em constante progresso. Ela ainda ressaltou que buscará soluções para garantir a equidade salarial entre professores efetivos e temporários, sempre dentro dos limites legais. "Em nossa gestão a educação é prioridade, porque ela transforma pessoas e pessoas transformam a cidade. Investir na educação é investir no futuro de Campo Grande. Vamos tornar a nossa cidade referência em educação para o Brasil", concluiu.

