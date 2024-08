Adriane, Rose e Camila lançam candidaturas neste fim de semana

As pré-candidatas a Prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), Camila Jara (PT) e Rose Modesto (União Brasil), se juntam aos seus adversários neste sábado (3), com lançamento oficial de candidatura.

Pela manhã, em evento do PP, será lançada a candidatura da atual prefeita, Adriane Lopes, ainda sem vice. Solenidade será às 9h na Rua Gonçalo Alves, 354, na Vivendas do Bosque com a presença da senadora Tereza Cristina.

Também às 9h da manhã, o União Brasil faz a convenção para lançar Rose Moesto com o empresário, Roberto Oshiro como vice em evento na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 661, centro.

No período da tarde, a partir das 14h, é ez do PT lançar Camila Jara, que disputará o Executivo com Zeca do PT como vice. O evento acontecerá no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103 - Centro.

Já lançaram candidatura e concorrem para o cargo de prefeito de Campo Grande, Beto Pereira (PSDB), Beto Figueiró (Novo) e Luso Queiroz (Psol). Enquanto isso, o PRD (Partido Renovação Democrática) de Campo Grande marcou a convenção partidária que deve lançar André Luis para domingo (4), às 15h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também