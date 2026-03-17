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AÃ©cio recebe lideranÃ§as de MS para definir cenÃ¡rio do PSDB no Estado

O encontro trata da permanÃªncia de deputados e da formaÃ§Ã£o da chapa

17 marÃ§o 2026 - 11h21Sarah Chaves    atualizado em 17/03/2026 Ã s 11h25
Deputados Dagoberto Nogueira e Geraldo ResendeDeputados Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende   (Sarah Chaves/JD1)

Os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende se reúnem nesta terça-feira (17), em Brasília, com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, para definir os rumos do partido em Mato Grosso do Sul.

O encontro deve consolidar a permanência dos dois na legenda e avançar na formação da chapa para as próximas eleições. A decisão ocorre após articulações  do ex-governador Reinaldo Azambuja, que defenderam a continuidade do grupo no partido.

Segundo os deputados, a reunião também servirá para apresentar nomes considerados competitivos para compor a chapa, com a meta de eleger ao menos dois federais.

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