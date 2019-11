Agosto Cinza conscientizará sobre combate a queimadas no MS

A Lei 5.431 de autoria do deputado Marçal Filho, institui o Agosto Cinza, como o mês de conscientização do cidadão no combate aos incêndios e queimadas, no Mato Grosso do Sul. Medida foi publicada na quinta-feira (7), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O Poder Executivo, por meio das áreas de Educação, Meio Ambiente e Saúde, e em conjunto com as entidades públicas e privadas, realizará campanhas de prevenção e combate aos incêndios e queimadas, nas zonas urbanas e rurais do Estado.

Durante o mês de agosto poderão ser desenvolvidas ações para a conscientização da população, como palestras, audiências públicas, seminários, conferências e distribuição de panfletos explicativos.

