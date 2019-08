Agronegócio não é causador de incêndio, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta sexta-feira (23), que o agronegócio não é o vilão causador do incêndio na Amazônia.

“As queimadas no Brasil acontecem todo ano. Tem duas coisas diferentes: uma coisa é queimada, outra coisa é incêndio. Tem que se fazer uma diferença entre esses dois acontecimentos. Estamos vivendo uma seca grande. Todo ano a região Norte do país tem uma definição clara dessa estiagem”, afirmou a ministra, que participou da assinatura de um convênio com o Banco do Nordeste para financiar projetos de inovação.

Tereza respondeu sobre a repercussão internacional dos incêndios na Floresta Amazônica. Segundo ela,é preciso punir quem estiver fazendo queimadas de forma ilegal, "o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje ações que serão efetivas no combate as chamas", declarou.

Segundo a ministra é preciso avaliar a situação da agropecuária do Brasil, antes de condena-lo como responsável pela destruição.

Para Tereza, existe hoje uma preocupação do mundo com o meio ambiente. "O Brasil não está fora dessa preocupação. E os produtores rurais também têm essa preocupação porque eles são os maiores prejudicados, principalmente aqueles que usam tecnologia”, disse a ministra.

