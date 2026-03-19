Alcolumbre rebate Valdemar Costa Neto ao ser acusado de negociar votaÃ§Ã£o do 'PL da Dosimetria'

Após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acusar Davi Alcolumbre de tentar articular um acordo para barrar a CPI sobre o Banco Master em troca da derrubada do veto presidencial à diminuição de pena dos condenados pela tentativa de golpe, o presidente do Senado, rebateu a acusação.

Davi disse que não há previsão de quando o Congresso Nacional analisará o veto do presidente. "Chama-se mitômano a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública [para] o ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com Valdemar Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria — manutenção ou derrubada — ou sobre a CPI do Banco Master", afirmou o presidente do Senado durante sessão deliberativa na quarta-feira (18).

Davi Alcolumbre disse estar 'estarrecido' em resposta ao senador Eduardo Girão (Novo-CE), que o consultou sobre uma data para análise de vetos. Senadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, cobram a votação do veto ao chamado “PL da Dosimetria”.

O Veto impede que o projeto seja transformado em lei, mas essa decisão presidencial ainda tem de ser votada pelo Congresso Nacional, que pode mantê-la ou derrubá-la.

O texto diminui a pena final de condenados por diversos enquadramentos dentro do mesmo ato golpista, inclusive nos processos já julgados ou pendentes sobre as tentativas de golpe de Estado em 2022 e 2023.

O projeto de lei da dosimetria, que havia sido aprovado pelos parlamentares em dezembro, foi vetado pelo presidente Lula.

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