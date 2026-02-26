Menu
Política

ALEMS vota inclusão de eventos culturais e esportivos no calendário estadual

Os projetos são sobre laço comprido, em Campo Grande, e sobre a FELIT-MS, em Dourados

26 fevereiro 2026 - 08h22Sarah Chaves
Sessão plenária na Assembleia Legislativa de MSSessão plenária na Assembleia Legislativa de MS   (Wagner Guimarães)

Dois projetos de lei que incluem eventos no calendário oficial de Mato Grosso do Sul serão votados em segunda discussão nesta quinta-feira (26), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas tratam de eventos culturais e esportivos realizados em Campo Grande e Dourados.

O Projeto de Lei nº 146/2025, de autoria do deputado Márcio Fernandes (MDB), inclui no calendário oficial do Estado o “Brasileirão de Laço Comprido” e o “Encontro de Laço Comprido do CLC”, realizados em Campo Grande no mês de junho. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Segundo o parlamentar, a oficialização dos eventos fortalece e amplia o reconhecimento dessas festividades tradicionais. “O laço comprido é uma prática esportiva que faz parte das raízes culturais sul-mato-grossenses, sendo elemento fundamental na preservação e valorização das tradições rurais do nosso Estado. Os eventos já possuem grande representatividade, reunindo competidores e famílias de diversas regiões do Brasil, o que contribui para a difusão da cultura local, além de movimentar a economia e o turismo regional”, destacou.

Também será votado o Projeto de Lei nº 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que inclui a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT-MS) no calendário oficial do Estado. O evento é realizado na primeira semana de junho, em Dourados, e também conta com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Na justificativa da proposta, o deputado ressalta que a feira está em sua quinta edição e tem movimentado o cenário literário e cultural da região. A programação reúne palestras, lançamentos de livros, oficinas, apresentações artísticas e promove intercâmbio entre escritores, educadores e o público de Dourados e de municípios que integram a Grande Dourados.

Serviço

As sessões plenárias da ALEMS podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS (canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV), Rádio ALEMS FM 105.5, além das transmissões pelo Facebook e YouTube oficiais

