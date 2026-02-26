ALEMS vota inclusão de eventos culturais e esportivos no calendário estadual

Dois projetos de lei que incluem eventos no calendário oficial de Mato Grosso do Sul serão votados em segunda discussão nesta quinta-feira (26), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As propostas tratam de eventos culturais e esportivos realizados em Campo Grande e Dourados.

O Projeto de Lei nº 146/2025, de autoria do deputado Márcio Fernandes (MDB), inclui no calendário oficial do Estado o “Brasileirão de Laço Comprido” e o “Encontro de Laço Comprido do CLC”, realizados em Campo Grande no mês de junho. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Segundo o parlamentar, a oficialização dos eventos fortalece e amplia o reconhecimento dessas festividades tradicionais. “O laço comprido é uma prática esportiva que faz parte das raízes culturais sul-mato-grossenses, sendo elemento fundamental na preservação e valorização das tradições rurais do nosso Estado. Os eventos já possuem grande representatividade, reunindo competidores e famílias de diversas regiões do Brasil, o que contribui para a difusão da cultura local, além de movimentar a economia e o turismo regional”, destacou.

Também será votado o Projeto de Lei nº 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que inclui a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT-MS) no calendário oficial do Estado. O evento é realizado na primeira semana de junho, em Dourados, e também conta com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Na justificativa da proposta, o deputado ressalta que a feira está em sua quinta edição e tem movimentado o cenário literário e cultural da região. A programação reúne palestras, lançamentos de livros, oficinas, apresentações artísticas e promove intercâmbio entre escritores, educadores e o público de Dourados e de municípios que integram a Grande Dourados.

