Alexandre Correa, ex de Ana Hickmann, anuncia pré-candidatura nas eleições em SP

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, anunciou nesta sexta-feira (21), por meio das redes sociais, sua pré-candidatura ao cargo de vereador da cidade de São Paulo nas eleições deste ano. Ele disputara pela sigla Avante.

Em sua publicação, ele afirmou que irá lutar pelo fim da violência contra os homens e a alienação parental. “É um problema real, mas muitas vezes subnotificado. É crucial trazer mais visibilidade e apoio para todos que enfrentam essa realidade”, escreveu o agora pré-candidato.

Ele continuou, afirmando que “muitos homens sofrem de vergonha e estigmatização ao tentar denunciar os abusos”, e que existe "um aumento substancial de retaliação por parte dos agressores”.

O lançamento da campanha, no entanto, não caiu muito bem para o ex da apresentadora, acusado de violência doméstica e patrimonial contra Ana Hickmann em novembro do ano passado, com base na Lei Maria da Penha.

Nas redes sociais, ele foi alvo de críticas por diversos usuários, que apontaram os crimes que ele é acusado por sua ex-companheira. “SURREAL: o marido bolsonarista da Ana Hickmann, ACUSADO DE BATER na apresentadora, resolveu se candidatar a vereador sob a bandeira de ‘defender os homens da violência sofrida pelas mulheres’. Parece piada do Casseta e Planeta, mas é o Brasil em 2024”, comentou um usuário do X, antigo Twitter, sobre o assunto.

“Se o cara desviou o dinheiro da própria mulher, imagine quantos milhões e bilhões ele vai desviar do município de São Paulo”, apontou outro usuário, se referindo ao desvio de dinheiro de empresas abertas no nome da apresentadora.

