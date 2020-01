"Aliança" fará encontro em fevereiro, na capital

O Aliança Pelo Brasil, partido que está sendo criado por Jair Bolsonaro, fará encontro em todas as capitais brasileiras no próximo dia 1º de fevereiro e, em Campo Grande, os apoiadores do presidente se reunirão na Câmara Municipal.

Ao JD1 Notícias, o deputado estadual Coronel David, que acompanha de perto a criação da nova sigla, afirmou que o intuito do evento é “dar um start” nos Estados no processo de recolha de assinaturas necessárias para que o Aliança exista e esteja apto a colocar candidatos na disputa das eleições municipais deste ano.

Se dependesse apenas de Mato Grosso do Sul, o partido já estaria pronto para as eleições, já que o número de assinaturas necessárias, no Estado, é 1.240 mil e segundo o Coronel David, até semana passada, mais de 3 mil assinaturas foram colidas em MS. O partido precisa de 491 mil para ser criado.

Embora o Aliança não tenha liderança definida em MS, por recomendação nacional, David adiantou que o presidente fez um pedido pessoal para que o parlamentar o ajude a levantar seu partido aqui no Estado. “Ele nos pediu para que ajudasse a criar o partido aqui e assim faremos”, falou.

Depois do encontro, representantes do partido percorrerão o estado, a começar por Dourados, para colher assinaturas.

