Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­tica

AndrÃ© Puccinelli diz 'negociar alianÃ§as', mas que MDB terÃ¡ chapa completa em 2026

Para o Senado, o ex-governador citou prÃ©-compromisso com Reinaldo, e lembrou de Nelsinho e Marun

05 marÃ§o 2026 - 13h24Sarah Chaves e Vinicius Santos
Ex-governador, André PuccinelliEx-governador, AndrÃ© Puccinelli   (Valentim Manieri)

Em visita à Câmara de Vereadores de Campo Grande nesta quinta-feira (5), um dos dirigentes do MDB em Mato Grosso do Sul, o ex-governador, André Puccinelli (MDB), falou sobre os quadros de apoio a nomes que devem movimentar as eleições deste ano, inclusive da saída do deputado estadual Márcio Fernandes da sigla.

Para ele, o deputado que está indo para o PL, está errando a matemática dele. "Para onde ele vai, precisa de um número maior de votos do que teria no MDB. Que vá com Deus."

O ex-governador falou sobre os quadros do partido e disse que já tem nomes para deputados federais, "Nós já temos 15 nomes.  Para a federal, temos três mulheres a preencher. Tem mais um, Marcelo Ascoli, conhecido como Amarelo, que foi vice-prefeito de Sidrolândia; tem o Sandro, que foi candidato a prefeito em Aquidauana; tem o Dr. Jamal. O Coringa fica lá, onde precisar do Coringa ele fica. Faltam dois homens para a federal e faltam dez pessoas, quatro mulheres e seis homens, para preencher a chapa completa de estadual", ressaltou, destacando que a chapa ainda não está fechada e que a articulação continua.

Para o Senado, contou que Carlos Marun "está ciscando. Ele está querendo; agora tem que mensurar, tem que medir, tem que ver o potencial". Já no cenário para o governo de Mato Grosso do Sul, disse que está fechado em apoio à reeleição de Eduardo Riedel (PP).

Contou ainda que há um pré-compromisso com Reinaldo Azambuja e com outro "Pode ser Nelsinho, pode ser Contar, pode ser Marun" e afirmou que o apoio do MDB envolve participação administrativa, para indicar e melhorar a gestão.

Sobre o cenário político nacional, foi questionado sobre em quem pretende apoiar para a presidência da República. Sem citar nomes, Puccinelli se esquivou, afirmando: "Nós somos centro. No máximo a 15 graus à direita", uma referência ao número da sigla MDB.

Ele ressaltou que terá partido com chapa completa e está negociando apoio. Além disso, confirmou nomes que devem permanecer no MDB, entre eles o deputado estadual, Junior Mochi, o ex-secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, deputado Renato Câmara, Adilson Oliveira e Toshio Sakai.

Polarização – Sobre a polarização entre esquerda e direita, destacou que o partido é "centrado" e que não adota extremismos. Disse que o MDB "respeita a opinião da sociedade. A sociedade é multifacetada, segmentada, tem o pobre, tem o rico; tem o branco, tem o preto, tem o amarelo; tem o gari, tem o doutorzão do dinheiro, tem o professor, tem o engenheiro", reforçando o compromisso do partido em representar a sociedade de forma estratificada.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Deputado estadual, João Henrique Catan
PolÃ­tica
Em 'NOVO' caminho, Catan confirma prÃ©-candidatura ao governo e anuncia saÃ­da do PL
Joias sobre o caso
PolÃ­tica
PGR pede arquivamento de inquÃ©rito sobre desvio de joias por Bolsonaro
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
JustiÃ§a
Ministro AndrÃ© MendonÃ§a dÃ¡ 'ralo' na PGR apÃ³s Ã³rgÃ£o ignorar urgÃªncia na prisÃ£o de Vorcaro
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
PolÃ­cia
PF aponta corrupÃ§Ã£o na saÃºde de MacapÃ¡ e ministro do STF afasta prefeito
Deputados federais por Mato Grosso do Sul
PolÃ­tica
Bancada de MS vota a favor da PEC da SeguranÃ§a
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
PolÃ­tica
Projeto que proÃ­be uso de dinheiro em espÃ©cie em transaÃ§Ãµes imobiliÃ¡rias avanÃ§a no Senado
Foto: Luciana Nassar/Alems
PolÃ­tica
Projeto prevÃª multa de atÃ© R$ 10 mil por constrangimento a vigilantes em MS
Foto: Izaias Medeiros/Câmara
PolÃ­tica
Vereadores analisam criaÃ§Ã£o da ClÃ­nica da FamÃ­lia Itinerante
Pai brincando com criança em parque
PolÃ­tica
LicenÃ§a-paternidade de atÃ© 20 dias Ã© aprovada no Senado
Advogado de Sérgio Assis se posiciona sobre operação Agro-Fantasma: "Meu cliente não foi preso"
PolÃ­tica
Advogado de SÃ©rgio Assis se posiciona sobre operaÃ§Ã£o Agro-Fantasma: "Meu cliente nÃ£o foi preso"

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande