Apoiadores de Bolsonaro irão realizar carreata neste domingo

Movimentos de ruas e grupo de apoiadores irão realizar uma carreata em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste domingo (15), em Campo Grande. O ato iniciará frente à Casa do Papai Noel, às 16 horas.

De primeiro momento seria realizado uma passeata no local, mas após Bolsonaro realizar um pronunciamento nacional pedindo o cancelamento desse movimento por conta do coronavírus, os apoiadores optaram por realizarem o ato dentro de seus carros.

A coordenadora do QG Voluntários do Bolsonaro e do Pátria Livre, Sirlei Ratier, explicou que a mudança de passeata para carreta foi de última hora, “o programado era passeata, cancelada por conta do coronavírus, tínhamos tudo preparado, tivemos que mudar, de última hora, para carreata”.

A coordenadora disse não existir uma previsão da quantidade de carros que irão comparecer no local, mas informa ter uma grande expectativa, “penso que será gigante”, finalizou.

