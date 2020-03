Passeata de apoio a Bolsonaro na capital terá início no Obelisco

As manifestações que ocorrem em todo o Brasil neste domingo (15), em prol do presidente Jair Bolsonaro terá uma passeata em Campo Grande que partirá do Obelisco, situado na avenida Afonso Pena com a José Antônio a partir das 16h.

Segundo uma das líderes do movimento Pátria Livre em Campo Grande, Juliana Gaioso Pontes, a passeata será até o Ministério Público.

De acordo com Juliana, a pauta única da passeata é o total apoio à Bolsonaro. “Esperamos que o Congresso entenda de uma vez por todas que a população está ao lado do presidente", falou.

Ainda não se sabe a quantidade de pessoas que o evento reunirá, mas Juliana acredita que nem mesmo o alerta do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta sobre a progressão do coronavírus poderá afastar os manifestantes interessado em apoiar a causa.

Protesto contra o Congresso

O protesto tem sido convocado por movimentos de direita como um ato em defesa do presidente e contra o Congresso Nacional. As informações são da jornalista Vera Magalhães

Segundo o Estadão, o perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro destacou no Twitter uma fala do presidente sobre os atos previstos para o domingo, e que devem atacar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). "A visita do presidente Jair Bolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil", diz a postagem da Secom, fixada no topo da página e acompanhada de uma imagem com a transcrição do discurso do presidente. "As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil", afirma Bolsonaro, em fala destacada pela Secom.

Deixe seu Comentário

Leia Também