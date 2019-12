Assassinato de índios Guajajara provocam manifestação em rodovia

Sarah Chaves, com informações do G1

Quatro índios da etnia Guajajara foram atacados na tarde de sábado (7), na BR-226, entre as aldeias Boa Vista e El Betel, em Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão. Dois morreram e outros dois que ficaram feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, e estão sob proteção policial.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular e a Fundação Nacional do Índio (Funai), confirmaram a informação do ataque. As vítimas fatais foram os indígenas Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara.

O secretário de Estado de Direitos Humanos em exercício, Jonata Galvão, informou que o nome dos feridos não serão divulgados por questões de segurança. Equipes das polícias Militar, Civil e a Funai já foram acionadas e estão no local.

Por meio de nota, a Polícia Federal disse que foi informada dos fatos e enviou uma equipe ao local para iniciar as investigações sobre o crime.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um indígena identificado como 'Nelsi' contou que foi surpreendido por um veículo de cor branca que disparou diversas vezes contra a motocicleta onde ele e o índio Firmino Guajajara estavam. “O carro] passou devargazinho perto de nós ali e quando chegou perto de nós ele atirou, deu dois tiros. E ele ainda atirou nele ali [Firmino Guajajara]", diz o índio.

Em protesto, os índios Guajajaras fizeram um bloqueio na BR-226 em Jenipapo dos Vieiras. Equipes da Polícia Militar estão no local para tentar conter o protesto e a situação no local é tensa.

A líder indígena Sônia Guajajara se manifestou sobre o atentado contra os índios no Maranhão e pediu providências para o caso.

"Até quando isso vai acontecer? Quem será o próximo? É preciso que as autoridades tenham uma olhar específico para os povos indígenas, vida estão sendo tiradas em nome do ódio e preconceito! Nenhuma gota mais de sangue indígena!", postou em seu instagram.

Deixe seu Comentário

Leia Também