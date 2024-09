Após cadeirada, Marçal recebe alta hospitalar

Após levar uma cadeirada do apresentador e oponente nas eleições municipais de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), durante um debate no último domingo (16), o influenciador Pablo Marçal (PRTB) teve alta hospitalar, na manhã desta segunda-feira (16).

Ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo. De acordo com o boletim médico, o candidato apresentou “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

Hoje, Marçal anunciou, em live no seu Instagram, que recebeu alta do Hospital Sírio Libanês. No comunicado, o candidato minimizou a cadeirada dada por Datena. “Segue o jogo. Foi só um esbarrão, uma fraturazinha aqui na costela”, disse.

Datena arremessou a cadeira em Marçal no início do quarto bloco do debate. Os dois discutiam após o candidato do PRTB relembrar a acusação de assédio feita contra o adversário por uma repórter da BAND, em 2019. O influenciador, então, provocou o tucano, mencionando o último debate, da TV Gazeta, no qual Datena quase deu um tapa em Marçal.

Na sequência, o apresentador deixou seu púlpito no estúdio, pegou a cadeira que era usada pela candidata Marina Helena (Novo), e foi em direção a Marçal.

