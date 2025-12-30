Após meses sem secretário, prefeita anuncia Marcelo Vilela para comandar a Sesau

Após ficar sem secretário de Saúde desde setembro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou nesta terça-feira (30) a nomeação do médico Marcelo Luiz Brandão Vilela para comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A nomeação deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Município ainda hoje.

O Comitê de Saúde seguirá atuando junto à Sesau, com a função de assessorar o novo secretário até o término do decreto vigente, previsto para março de 2026.

Médico urologista, Marcelo Vilela é graduado em Medicina pelas Faculdades Integradas Severino Sombra (1995) e doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ele também possui pós-doutorado em Urologia Pediátrica pela University of California, San Francisco (UCSF), nos Estados Unidos.

Atualmente, Vilela é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e professor associado da instituição, atuando nas áreas de Perícias Médicas e Urologia. Ele também coordena disciplinas nos cursos de Medicina e trabalha como urologista no Hospital de Câncer Alfredo Abrão e no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Com experiência em gestão pública, Marcelo Vilela já foi secretário municipal de Saúde de Campo Grande entre janeiro de 2017 e março de 2019. Ele também ocupou cargos de coordenação em programas de residência médica e direção clínica hospitalar.

Pressão de vereadores

Desde a demissão da antiga chefe da pasta, Rosana Leite, em 5 de setembro, a prefeita vinha enfrentando cobranças de vereadores na Câmara Municipal. Em falas públicas, eles solicitaram a nomeação imediata de um secretário de Saúde para lidar com a crise na saúde pública da capital, intensificando a pressão sobre a gestão municipal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também