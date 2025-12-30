Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Política

Após meses sem secretário, prefeita anuncia Marcelo Vilela para comandar a Sesau

O anúncio foi feito nas redes sociais pela chefe do Executivo; a nomeação do médico deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande

30 dezembro 2025 - 12h11Vinícius Santos
Divulgação - Divulgação -   (Redes Sociais)

Após ficar sem secretário de Saúde desde setembro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou nesta terça-feira (30) a nomeação do médico Marcelo Luiz Brandão Vilela para comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A nomeação deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Município ainda hoje.

O Comitê de Saúde seguirá atuando junto à Sesau, com a função de assessorar o novo secretário até o término do decreto vigente, previsto para março de 2026.

Médico urologista, Marcelo Vilela é graduado em Medicina pelas Faculdades Integradas Severino Sombra (1995) e doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ele também possui pós-doutorado em Urologia Pediátrica pela University of California, San Francisco (UCSF), nos Estados Unidos.

Atualmente, Vilela é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e professor associado da instituição, atuando nas áreas de Perícias Médicas e Urologia. Ele também coordena disciplinas nos cursos de Medicina e trabalha como urologista no Hospital de Câncer Alfredo Abrão e no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Com experiência em gestão pública, Marcelo Vilela já foi secretário municipal de Saúde de Campo Grande entre janeiro de 2017 e março de 2019. Ele também ocupou cargos de coordenação em programas de residência médica e direção clínica hospitalar.

Pressão de vereadores

Desde a demissão da antiga chefe da pasta, Rosana Leite, em 5 de setembro, a prefeita vinha enfrentando cobranças de vereadores na Câmara Municipal. Em falas públicas, eles solicitaram a nomeação imediata de um secretário de Saúde para lidar com a crise na saúde pública da capital, intensificando a pressão sobre a gestão municipal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Calendário
Brasil
Governo Federal publica calendário oficial de 2026 com feriados e pontos facultativos
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Bolsonaro segue em observação e pode ter alta no ano novo
Alexandre de Moraes e Paulo Gonet -
Política
PGR arquiva pedido de advogado de MS contra Alexandre de Moraes no caso Banco Master
Cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo diafragma é concluída
Política
Cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo diafragma é concluída
Nas imagens obtidas pela coluna, é possível ver a senadora sul-mato-grossense e o lobista na lojaNas imagens obtidas pela coluna, é possível ver a senadora sul-mato-grossense e o lobista na loja com taças de espumante com taças de espumante
Política
Vídeo: Senadora de MS é vista nos EUA ao lado de lobista investigado
Governador tira férias e retorna no dia 16 de janeiro
Política
Barbosinha assume interinamente o Governo a partir desta segunda-feira
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Brasil
Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços
Carla Zambelli
Política
Zambelli apanha de colegas de cela na cadeia de Roma
Plenário da Câmara dos Deputados
Política
Gastos com aluguel de veículos por deputados chegam a R$ 279 milhões em sete anos
Médico de Bolsonaro detalha cirurgia e não descarta novo procedimento
Política
Médico de Bolsonaro detalha cirurgia e não descarta novo procedimento

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário