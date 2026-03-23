ApÃ³s uma dÃ©cada, Verruck diz que deixa Semadesc com legado de 'desenvolvimento sustentÃ¡vel'

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou ao JD1, que deixa o cargo com a marca de uma década de transformação econômica em Mato Grosso do Sul, ao deixar a vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

“São 10 anos, o grande legado é a transformação econômica do estado e o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente conseguiu ampliar preservação com desenvolvimento. Diversificamos a base econômica, crescemos a economia, meu legado é o crescimento e o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul”.

A declaração foi dada nesta segunda-feira (23), durante a abertura da COP 15 no Bosque Expo. A exoneração do secretário deve sair até dia 1º de abril.

O Secretário já tinha confirmado na última semana a transição no comando da pasta. O atual secretário-adjunto, Artur Falcette, deve assumir a Semadesc.

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