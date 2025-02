Aposentados reivindicam redução de contribuição de 14% da previdência

Em mais um início de ano legislativo, um grupo de servidores estaduais aposentados se reuniram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para pedir a revisão da contribuição previdenciária de 14%. Em resposta, o deputado Gerson Claro, presidente da Casa de Leis, se comprometeu a ouvir e levar a demanda ao Governo do Estado.

Integrante da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Aduems), Adma Cristina Salles, defendeu o reconhecimento dos aposentados para a diminuição da contribuição previdenciária. “Esse PIB do Estado não nasce de lugar nenhum, essas pessoas são trabalhadoras e contribuíram para isso e querem bem-estar do viver em suas aposentadorias”.

Segundo a servidora, com o desconto, muitos contribuintes ficam sem o salário já na metade do mês. “Deveria haver uma redução desse imposto, e quem está na ativa também deveriam se movimentar, porque serão os futuros aposentados”, lembrou.

O grupo, tenta se encontrar e ter uma reunião com representantes da classe, deputados e o Governo do Estado. O professor Lauro Lauro Joppert Swensson, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul participou apoiando a iniciativa. “Meu pai é aposentado e o sindicato tem a pauta de cuidar dos professores ativos e aposentados, tornar essa causa importante para o governador e nossos deputados”.



Ao JD1 Notícias, Gerson Claro lembrou dos projetos aprovados na Casa e sancionados pelo governador Eduardo Riedel, como , por exemplo, o Auxílio Saúde para os aposentados e pensionistas do Executivo e aumento do aporte governamental, no MSPREV, de 25% para 28% e anunciou que uma Comissão especial cuidará do assunto. “Alguns avanços que aconteceram no ano passado, nesse diálogo constante, com muito respeito, entendendo a necessidade, da comodidade, de quem gasta muito com remédio. Houve alguns avanços conduzidos pelos deputados, por uma comissão especial. A Casa é atenta a questão e ao compromisso de ouvir, de levar para o governo a reivindicação. Mas com muita responsabilidade para manter o Estado nesse equilíbrio. Melhorar o orçamento, melhora a possibilidade de avançar nas reivindicações dos aposentados”.

“Nós vamos anunciar amanhã na apresentação das Comissões temáticas da casa, as comissões permanentes e já temos a solicitação de uma nova Comissão para analisar essa questão. Vamos constituir a Comissão e vamos cobrar”, completou.

Além do Aporte do Estado ao MS Prev e do auxílio-saúde, em 2024 foi votado e aprovado o Projeto de Lei que aumentou a isenção do desconto da alíquota de 14% do MSPREV de um salário mínimo para três salários e a isenção, também, para os servidores aposentados e pensionistas militares, que sofrem com comorbidades e doenças graves.

