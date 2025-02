Aprovação do governo Lula cai para 24% e reprovação sobe para 41%, aponta Datafolha

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu seus piores índices de todos os mandatos petistas, conforme aponta a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14).

A aprovação do governo caiu 11 pontos percentuais em dois meses, passando de 35% em dezembro para 24% em fevereiro. Já a reprovação aumentou de 34% para 41%.

A pesquisa, realizada nos dias 10 e 11 de fevereiro, entrevistou 2.007 eleitores em 113 cidades de todo o Brasil. A margem de erro da sondagem é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A queda na aprovação e o aumento na reprovação são atribuídos, em parte, à propagação de informações falsas sobre a tributação do Pix, que teria impactado negativamente a percepção do governo entre os eleitores.

