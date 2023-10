Assembleia homenageou cerimonialistas

Comemorando os 15 anos da Lei 3.543, que instituiu o Dia do Cerimonialista em Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou sessão solene na noite desta segunda-feira (30), prestando uma homenagem aos cerimonialistas da Casa de Leis.

A solenidade foi proposta pelo autor da lei, deputado professor Rinaldo Modesto (PSDB). Ele chegou ainda a destacar a relevância dos cerimonialistas para transmitir o propósito de um acontecimento. “Os eventos aproximam pessoas e para que o objetivo seja alcançado, os cerimonialistas são essenciais. Por isso, nesta noite rendemos nossas homenagens a esses profissionais que fazem parte do dia a dia da maioria das organizações”, disse o deputado.

Atual chefe do cerimonial do governo do estado, Adriana El Daher, falou em nome dos homenageados, agradecendo o reconhecimento do Parlamento Sul-Mato-Grossense. “O bom cerimonialista é aquele que é o coadjuvante, ele não é protagonista. Ele fica nos bastidores conduzindo com organização, planejamento, cuidado e maestria todas as ações para um grande evento aconteça. E os protagonistas venham a luz, aos holofotes, e apareçam, como devem aparecer”, pontuou a cerimonialista. Adriana também foi homenageada na solenidade.

Assista ao trecho do agradecimento de Adriana, feito em nome de toda a classe e dos homenageados:

Cerimonialista – A profissão é uma das mais antigas do mundo, tendo suas origens nas antigas civilizações. Segundo estudos históricos, essas civilizações tinham como hábito grandes rituais comemorativos para bodas, torneios de arqueiros, funerais, banquetes e festividades relacionadas à maioridade dos jovens. Nascendo assim o cerimonialista.

No decorrer dos séculos XX e XXI, as normas protocolares e de cerimonial foram alteradas, principalmente devido ao desenvolvimento e influência da mídia, ao processo de globalização e o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação.

Veja os homenageados da noite:

Ana Paula de Camargo Garcia André Luiz Wilken Rosário Anna Paula Alves de Mello Pedroza Penharbel Antonio Cezar Pereira da Silva Antônio Osmânio Cacilda da Silva Seraphim Carlos Augusto Pereira Regalo Clarice Mesquita de Almeida Clóvis Ricardo Segóvia Conceição Rubio da Silva Daiane Rodrigues Oliveira Éder Cordova da Silva Elisangela Pego Siqueira Sant’ana Fábio Tavano Donato Fernando José Quadros da Rosa Guilherma Gonçalves Vaz Harrison Douglas da Silva Sanches Heloísa Silva Seraphim Jane Kélis Martins Lima Jorge Miguel da Silva Garcia José Antonio Acosta Contrera Marisa Corrêa Machado Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo Oscar Maurício Martinez Patrícia Balter de Carvalho Faracco Renata Sanches Franco Icassati Rosimara Bandeira Vasques de Almeida Synara Martins Miranda Ticiana Contis Cibele Kraemer de Mello Cláudia Mendes Kelly Miranda Viana Larissa Correa Ribeiro Luana Moisés Lopes Santana Vivian Kellenn Davi Hungaro Adair de Holanda Mendonça Adriana El Daher

