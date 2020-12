Assembleia realiza encontro com gestores municipais nesta segunda-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta segunda-feira (14) o encontro “E Agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência”.

Prefeitos (as) receberão um link para participação para possibilitar a interação com os palestrantes. Serão realizados três painéis: Como fazer uma gestão eficiente?: Modelos de Gestão – Casos de Sucesso e a Relação do Executivo com o Legislativo; e Órgãos de Controle, o Governo do Estado e a Relação com os Municípios.

O evento de iniciativa da Casa de Leis é realizado em parceria com o Governo do Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

“Serão abordados temas para que os eleitos executem uma boa gestão, a partir de parcerias com a iniciativa privada e o Sistema S. Nossa proposta é estimular as iniciativas que fortaleçam o mercado local, onde estão as micro e pequenas empresas. Destacamos que a inclusão dos pequenos negócios na pauta do gestor público fomenta a dinamização da economia”, explicou o presidente da Fiems e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Sérgio Longen.

Inicialmente, o evento foi programado para acontecer de forma semipresencial, utilizando 25% da capacidade do auditório do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Em decisão conjunta, o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, e o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (ambos PSDB), definiram a mudança para o formato virtual.

“Chegamos à conclusão de que não devemos correr esse risco devido ao índice da pandemia no nosso Estado. Resolvemos cancelar presencialmente e fazermos on-line, como estamos fazendo as sessões aqui na Assembleia. É um novo jeito de fazer, não deixaremos de fazer. Vamos nos adaptando”, reforçou Corrêa.

Para a preparação do encontro, serão respeitadas as normas de biossegurança vigentes, bem como todos os protocolos de saúde visando conter a proliferação do coronavírus, e evitar aglomerações e o fluxo de pessoas oriundas de todo o Estado.

O evento, que será remoto e gratuito, reunirá os gestores municipais de MS e será transmitido ao vivo por meio do canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

Programação

9h - 10h05 - primeiro painel: Como fazer uma gestão eficiente?

- Palestra: Primeiros 100 dias de mandato

Palestrante: Herbert Assunção – Secretário Municipal de Desenvolvimento de Campo Grande.

- Palestra: Apresentação da Cidade Empreendedora e Cartilha Plano de 100 dias

Palestrante: Claudio Mendonça – Superintendente do Sebrae

- Palestra: A FAPEC e a contribuição para a boa gestão pública

Palestrante: Nilde Brun – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec)

- Palestra: O município e a nova lei da liberdade econômica.

Palestrante: Jader Rieffe Jiulianelli - Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica do Mato Grosso do Sul (Segov).

- Palestra: O mapa da liberdade econômica no MS – ranking de municípios.

Palestrante: Julio Cesar Silva.

10h10 - 11h10 - segundo painel: Modelos de Gestão – Casos de Sucesso e a Relação do Executivo com o Legislativo

- Prefeito de Ponta Porã - Hélio Peluffo

- Prefeito de Chapadão do Sul - João Carlos Krug

- Prefeito de Campo Grande - Marquinhos Trad

- Presidente da ALEMS - deputado Paulo Corrêa

11h15 - 12h30 - terceiro painel: Órgãos de Controle, o Governo do Estado e a Relação com os Municípios

- Ministério Público Estadual - Procurador-Geral Alexandre Magno Benites de Lacerda

- Tribunal de Contas do Estado - Conselheiro Ronaldo Chadid, Corregedor Geral do TCE/MS

- Tribunal de Contas da União e Rede Estadual de Controle - TCU/MS - Mário Bertual

- Segov - Secretário Eduardo Riedel

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) - Secretário Jaime Verruck

