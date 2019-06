Assembleia recebe mudanças visando acessibilidade

Saiba Mais Cidade Cadeirante é indenizado em R$ 10 mil por organizadora de eventos

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS) está passando por mudanças para atender às pessoas com necessidades especiais.



As alterações são parte de um amplo projeto, executado em conformidade às Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaboradas pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações.



Os servidores Neder Schabib Peres, arquiteto, e Renata Martins Macedo, engenheira civil, lotados na Secretaria de Infraestrutura da Assembleia, afirmam que as reformas terminam até o início do segundo semestre deste ano.



Renata e Neder informaram alguns detalhes do projeto e que a execução foi intensificada neste ano. De acordo com a dupla, serão instalados pisos podotáteis dentro e fora da Assembleia. “São pisos em relevo que permitem melhor locomoção a deficientes visuais. Também haverá rota acessível, sem nenhum tipo de obstáculos no caminho, como placas e totens”, explicou Peres.



São 772 metros de pisos podotáteis, sendo 152 dentro e 620 fora do prédio. Na parte interna, os pisos, a serem instalados no térreo, permitirão acesso ao Plenário Deputado Júlio Maia, ao Plenarinho Deputado Nelito Câmara, ao saguão e aos elevadores. Do lado de fora, ligarão a entrada da Assembleia ao estacionamento e ao ponto de ônibus. No estacionamento, já há seis vagas para deficientes e 13, para idosos.



Na escadaria, que fica na parte central da Assembleia, foram instaladas faixas de acessibilidade. Essas faixas possibilitam melhor visualização dos degraus, permitindo maior segurança ao usuário no fim da tarde e durante a noite, quando a luz natural é menor.



Estão sendo instalados dois conjuntos de bebedouros em conformidade às exigências da NBR 9050, como alturas adequadas, acionamento lateral e informações em Braille, medidas que facilitam o uso por cadeirantes, idosos, deficientes visuais e outras pessoas com mobilidade reduzida.



No térreo, ficará um conjunto e no primeiro andar, o outro – cada conjunto tem dois bebedouros, de alturas diferentes.



Na recepção, para atendimento de pessoas em cadeira de rodas foi instalado um balcão com 75 centímetros de altura. Neder e Renata mencionam que o Plenarinho passou por mudanças, tendo, agora, lugar reservado para cadeirantes no plenário e na mesa, espaço destinado às autoridades em cada evento.



No Plenário Deputado Júlio Maia, foram instalados acentos para pessoas com necessidades especiais: são nove ao todo, seis no térreo e três, no piso superior. Com a reforma, também haverá mais quatro banheiros destinados a cadeirantes em cada piso, térreo e primeiro andar e terá um masculino e um feminino.



A funcionária pública aposentada Senilda Floriana Borges, 62 anos, depois de beber água em bebedouro destinado a cadeirantes elogia a iniciativa da AL-MS. “Esta Casa, como sempre, está me acolhendo muito bem. Sofri um acidente doméstico e, infelizmente, estou nesta cadeira de rodas. Vim hoje aqui e encontrei algo que estou precisando muito: acessibilidade”.

