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Audiência pública sobre privatização da saúde da Capital acontece nesta sexta-feira

Debate, que aconteceria hoje, foi adiado para 10/04 devido a morte da ex-prefeita Nelly Bacha, que foi velada na Casa de Leis

09 abril 2026 - 14h52Gabrielly Gonzalez

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta sexta-feira (10), às 9h, uma audiência pública para debater a possível privatização da saúde pública na Capital. O encontro foi proposto pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, presidida pelo vereador Dr. Victor Rocha.

O objetivo é ouvir a população, profissionais da saúde, gestores e representantes de conselhos sobre a proposta da prefeitura que prevê a transferência da gestão de duas unidades de saúde para Organizações Sociais (OSS). Também integram a comissão os vereadores Dr. Jamal, Veterinário Francisco, Neto Santos e Dr. Lívio.

A audiência foi definida após reunião realizada no dia 26 de março, com participação do Conselho Municipal de Saúde. Em sessões anteriores, servidores e usuários do Sistema Único de Saúde pediram apoio dos parlamentares contra a terceirização da gestão. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos, também se posicionou publicamente contra a proposta durante uso da tribuna da Câmara.

A prefeitura apresentou aos vereadores um modelo que prevê a gestão das unidades dos Centros Regionais de Saúde dos bairros Tiradentes e Aero Rancho, que funcionam 24 horas.

Inicialmente marcada para quinta-feira (9), a audiência foi adiada devido ao falecimento da ex-vereadora e ex-prefeita Nelly Bacha, cujo velório ocorreu no plenário da Casa de Leis.

A audiência será aberta ao público e poderá ser acompanhada presencialmente ou pela TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube oficial do Legislativo municipal.

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