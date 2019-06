Aumenta insatisfação com governo Bolsonaro, diz pesquisa Ibope

Rauster Campitelli, com informações da veja

A insatisfação do eleitorado com a gestão de Jair Bolsonaro (PSL) aumentou entre abril e junho e é a pior desde o início de seu mandato, segundo dados da pesquisa Ibope divulgada na tarde desta quinta-feira (27). O percentual de pessoas que avaliam o governo como “ruim/péssimo’ passou de 27% em abril para 32% em junho – a variação ficou acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo o Ibope, o percentual de pessoas que avaliam o governo como “ótimo/bom” caiu de 35% em abril para 32% em junho e como regular, aumentou de 31% para 32% – as duas variações ocorreram dentro da margem de erro.

O número de pessoas que não confiam no presidente também cresceu, passando de 45% para 51% no mesmo período, enquanto as pessoas que desaprovam a maneira de governar de Bolsonaro cresceram de 40% para 48%. A aprovação recuou de 51% para 46%, assim como o percentual das pessoas que confiam em Bolsonaro.

O levantamento foi encomendado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 20 e 23 de junho. Conforme o instituto, a confiança é de 95%. Essa é a segunda pesquisa CNI/Ibope desde que Bolsonaro assumiu a Presidência da República, em janeiro.

