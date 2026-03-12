Menu
Política

Barbosinha confirma saÃ­da do PSD e avalia filiaÃ§Ã£o ao Republicanos

Vice-governador de MS afirma que decisÃ£o deve ser concretizada atÃ© o fim do mÃªs e mantÃ©m diÃ¡logo com outros partidos

12 março 2026 - 19h00
Barbosinha Barbosinha   (Foto: Assembleia Legislativa)

O vice-governador, José Carlos Barbosa, Barbosinha, confirmou que deve deixar o Partido Social Democrático (PSD) até o fim deste mês e avalia filiar-se ao Republicanos. Ele explicou que a decisão ainda depende de conversas sobre a formação de chapas e articulação política com outros partidos.

“Estamos dialogando, conversando, porque demanda a construção de chapas, formação de partido, mas assim, uma certeza que efetivamente eu deixo o PSD até o fim desse mês, e o Republicanos pode ser um desses caminhos”, afirmou.

Questionado sobre a continuidade na chapa do governador Eduardo Riedel e apoio da senadora Tereza Cristina ele destacou que tudo está bem conversado. “Política é muito difícil a gente precisar, com antecedência, o que vai acontecer. Agora acho que nós temos um trabalho ao lado do governador Eduardo Riedel, e se permanecer como companheiro de chapa, eu me sinto muito feliz porque me sinto muito honrado em serviço de um governador”, pontuou.

Barbosinha também afirmou que poderá levar aliados na transição de partido. Entre os nomes citados está o deputado estadual Beto Tereira. “Olha, o deputado Beto Pereira, por exemplo, pode ser um desses companheiros que nós estamos conversando. Isso não é certeza porque o deputado Beto também tem um grupo político hoje dentro do PSDB. Mas também existe essa possibilidade”, concluiu.

O vice-governador afirmou ainda que a saída foi conversada com o presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad que entendeu o movimento como "contingência de momento". A janela partidária, que permite a troca de partidos para candidatos com mandatos estaduais vai até 3 de abril.

