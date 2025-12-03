Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Política

Beto Pereira e Tereza Cristina estão entre os parlamentares mais influentes de 2025

Deputado e senadora de MS receberam homenagem no Prêmio Valoriza Parlamento

03 dezembro 2025 - 08h36Sarah Chaves    atualizado em 03/12/2025 às 09h26
Beto Pereira recebeu o reconhecimento pelo trabalho em defesa do empreendedorismoBeto Pereira recebeu o reconhecimento pelo trabalho em defesa do empreendedorismo   (Redes Sociais)

Os sul-mato-grossenses Beto Pereira (PSDB), deputado federal, e a senadora Tereza Cristina (PP) foram homenageados na noite de terça-feira (2), durante a 1ª edição do Prêmio Valoriza Parlamento, em Brasília. A premiação, organizada pela Casa Parlamento, braço da Esfera Brasil, em parceria com a Abrasca, reconhece os 30 congressistas mais influentes de 2025, destacando atuação qualificada e contribuição para o ambiente de negócios no país.

Beto Pereira recebeu o reconhecimento pelo trabalho em defesa do empreendedorismo e de políticas que estimulam o desenvolvimento econômico. Já Tereza Cristina foi selecionada entre os dez senadores mais influentes, sendo homenageada pela articulação política e por sua atuação consistente em pautas estratégicas para o setor produtivo.

Segundo o CEO da Casa Parlamento, João Victor Prasser, a iniciativa busca valorizar parlamentares cujo desempenho fortalece quem produz no Brasil. A noite também contou com menção especial ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que, por ocupar o cargo, não integra a lista, mas figura entre os mais influentes.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto -
Política
Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal
Ministro Gilmar Mendes -
Política
Gilmar Mendes estabelece que só a PGR pode iniciar impeachment de ministros do STF
Reprodução / Vídeo
Política
Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral
Senador Davil Alcolumbre
Política
Alcolumbre cancela cronograma da sabatina de Jorge Messias
Deputada Carla Zambelli em depoimento na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
Política
Pedido de vista trava processo de cassação de Carla Zambelli na CCJ
Sessão Plenária
Política
Assembleia vota a LOA 2026 em segunda discussão nesta quarta-feira
Filiação do Capitão Contar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto e o senador Flávio Bolsonaro
Política
Capitão Contar oficializa filiação ao PL
Governo Federal quer o fim da escala 6x1
Política
Governo Federal mantém posição de ser contrário a manutenção da escala 6x1
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Justiça atesta que Bolsonaro vai terminar de cumprir pena em 2052
Lula e Trump já se reuniram em outra oportunidade
Política
Lula conversa com Trump sobre retirada de sobretaxa

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande