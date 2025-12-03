Beto Pereira e Tereza Cristina estão entre os parlamentares mais influentes de 2025

Os sul-mato-grossenses Beto Pereira (PSDB), deputado federal, e a senadora Tereza Cristina (PP) foram homenageados na noite de terça-feira (2), durante a 1ª edição do Prêmio Valoriza Parlamento, em Brasília. A premiação, organizada pela Casa Parlamento, braço da Esfera Brasil, em parceria com a Abrasca, reconhece os 30 congressistas mais influentes de 2025, destacando atuação qualificada e contribuição para o ambiente de negócios no país.

Beto Pereira recebeu o reconhecimento pelo trabalho em defesa do empreendedorismo e de políticas que estimulam o desenvolvimento econômico. Já Tereza Cristina foi selecionada entre os dez senadores mais influentes, sendo homenageada pela articulação política e por sua atuação consistente em pautas estratégicas para o setor produtivo.

Segundo o CEO da Casa Parlamento, João Victor Prasser, a iniciativa busca valorizar parlamentares cujo desempenho fortalece quem produz no Brasil. A noite também contou com menção especial ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que, por ocupar o cargo, não integra a lista, mas figura entre os mais influentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também