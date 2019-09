BID aposta em MS para novas parcerias

O diretor-executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Hugo Florez Timoran, informou ao governador Reinaldo Azambuja que uma equipe da instituição financeira vai fazer uma vista técnica a Mato Grosso do Sul com objetivo de mapear áreas em que podem ser firmadas novas parcerias.

A declaração foi feita durante assinatura do contrato do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado (Profisco II), em Brasília, nessa segunda-feira (16).

O programa garante R$ 194,616 milhões da instituição para implantação do projeto nos próximos cinco anos que busca melhorar os sistemas de controle dos gastos e dos incentivos fiscais do Governo do Estado.

De acordo com Timoran, a ideia é poder ampliar o apoio a Mato Grosso do Sul. “Por isso combinamos em fazer uma visita para trocar ideias sobre os diferentes setores que o BID vem trabalhando, focar e tentar entender quais os desafios que tem Mato Grosso do Sul e o apoios técnicos que BID poderá apresentar para engrossar essa parceria”, finalizou.

Para Azambuja, a visita solicitada pelo diretor-executivo do BID que ainda vai ser agendada é importante para o Governo do Estado apresentar todas as prioridades como desenvolvimento, saúde, segurança pública, educação, infraestrutura e desenvolvimento. “Estamos abertos, temos feito um esforço fiscal para melhorar o desempenho, temos evoluído nisso, o BID pode ser um grande financiador de projetos estruturantes. Vamos buscar essas oportunidades e termos as prioridades da população financiadas pelo BID”.

