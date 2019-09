Com “Governo Presente”, Reinaldo levará gabinete aos municípios

Com o intuito de reforçar a gestão municipalista, o governador Reinaldo Azambuja lançou este mês o projeto “Governo Presente”, que consiste em se aproximar das pessoas, ouvir demandas e traçar planos de desenvolvimento.

A primeira cidade a receber o projeto será Três Lagoas, o gabinete do governador estará disponível para a população nos dias 12 e 13 de agosto. Na oportunidade, Reinaldo e sua equipe atenderá representantes da cidade e de outros 13 municípios do entorno. A estrutura do escritório será montada na Coordenadoria Regional de Educação, na avenida Antônio Trajano, 603, Centro.

“Ao longo dos últimos quatro anos e meio construímos parcerias que resultaram em investimentos nos 79 municípios. Administrar é isso, compartilhar situações e buscar soluções conjuntas”, ressaltou o governador.

Além de Três Lagoas, passarão por atendimento Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Também estão envolvidas no “Governo Presente” as secretarias estaduais de Governo Gestão Estratégica (Segov); Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); Infraestrutura (Seinfra); Saúde (SES); e Educação (SED). Secretários e técnicos também irão despachar com os representantes municipais.

