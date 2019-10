Bolívia: Evo tenta 4º mandato em disputa acirrada com Carlos Mesa

Priscilla Porangaba, com informações do El País

Quase 7,3 milhões de bolivianos devem comparecem às urnas neste domingo (20) para as eleições que definirão o presidente e o vice-presidente para o período 2020-2025, nas quais Evo Morales busca o quarto mandato e tem como grande rival o centrista Carlos Mesa.

A votação começou oficialmente às 8h locais (9h de Brasília) e deve prosseguir até 16h (17h de Brasília). Os centros de votação permanecerão abertos por oito horas em todo o país.

A votação, que é obrigatória, foi aberta pela presidente do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), María Eugenia Choque, que garantiu a transparência da votação. A população "pode ficar calma, porque tomamos as medidas necessárias para proteger a votação", disse, diante dos temores de setores da oposição de que o partido no poder possa forjar alguma fraude.

Um total de 7.315.364 bolivianos aparecem na lista eleitoral nacional. O órgão eleitoral autorizou 5.301 locais de votação, entre escolas públicas e privadas, enquanto bolivianos no exterior votam em embaixadas e consulados.

A maioria dos distritos eleitorais começou a funcionar sem nenhum incidente registrado até a última atualização da reportagem, segundo relatório da polícia.

Candidatos

Depois de votar em Chapare distrito de Cochabamba, Evo Morales expressou confiança e otimismo.

"Acabo de votar, como me corresponde, e aproveito esta oportunidade para convocar o povo boliviano a participar nesta festa democrática", disse à agência de notícias France Presse.

Mesa, principal candidato da oposição boliviana, expressou sua desconfiança em relação sobre como a justiça eleitoral irá agir nas eleições deste domingo. Segundo ele essa entidade é um "braço operacional" do governo de Evo Morales.

"Eu não confio na transparência do processo, o Supremo Tribunal Eleitoral nos mostrou que é um braço infeliz do governo e nossa desconfiança é muito alta", disse Mesa à mídia depois de votar em uma escola no bairro de Mallasilla.

Possibilidade de segundo turno

O presidente boliviano Evo Morales tem a possibilidade de, pela primeira vez, enfrentar um segundo turno. Isso irá acontecer caso ele não consiga atingir 50% dos votos mais um ou 40% dos votos e uma vantagem de pelo menos dez pontos sobre o segundo colocado.

Quando foi eleito pela primeira vez, em 2005, Morales, que representa o partido Movimiento Al Socialismo (MAS), teve 53,7% dos votos, a primeira maioria absoluta na Bolívia em 40 anos. Em 2009, conseguiu 64,2% e, em 2014, teve 61,36%.

Desta vez, porém, com sua imagem desgastada após contestar um referendo que o impediria de disputar a reeleição e por sua resposta considerada insatisfatória aos incêndios florestais que afetaram o país nas últimas semanas, as projeções são bem menos otimistas.

Deixe seu Comentário

Leia Também