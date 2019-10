Presidente do CMDCA descarta anulação de eleição para conselheiros tutelares

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Campo Grande, Celso José Santos, afirmou nesta terça-feira (8) que a anulação da eleição para conselheiros tutelares está fora de cogitação.

Ao JD1 Notícias, Celso disse que não há necessidade do cancelamento, já que “não houve fraude ou qualquer situação que tentasse burlar o sistema ou qualquer candidato. “Estamos fazendo uma eleição com bastante lisura, com acompanhamento direto do Ministério Público”, contou.

Questionado se o transtorno enfrentado pelos eleitores durante o pleito como, longas filas, falta de cédulas, entre outros, seria motivo para acatar pedido de anulação do pleito, Celso José rebateu que tudo foi feito com muita transparência. “Fila tem em todo lugar, questão de falta de urna, cabines, são coisas que acontecem em eleições normais, com urnas eletrônicas ou não”, disse.

O presidente do conselho e sua equipe estão neste momento no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), onde ocorre a apuração dos votos. Ele afirmou ainda que as equipes trabalham para que, ainda nesta terça, a população conheça seus novos conselheiros tutelares.

