Vereador quer anular eleição para conselheiro tutelar na capital

O vereador Delegado Wellington solicitou nesta segunda-feira (7), ao presidente da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), José Mário Antunes, a anulação do processo de votação para a escolha dos conselheiros tutelares de Campo Grande.

Para justificar o pedido, o parlamentar sustenta a ocorrência de fatos que geraram transtornos aos eleitores como: falta de cédulas; falta de nomes de candidatos; locais de votação; votação sem urna eletrônica; ausência do nome de alguns eleitores e insuficiência de pessoa de apoio às eleições.

O JD1 Notícias acompanhou o transtorno na votação que ocorreu no último domingo (6), em todas as regiões da capital. O vereador destaca que, diante das dificuldades enfrentadas no processo de votação, “não há alternativa a não ser determinar de ofício a anulação”.

Clique aqui e confira o documento encaminhado ao responsável pela SAS.

Deixe seu Comentário

Leia Também