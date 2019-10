Conselho Tutelar, saiba como estão os números parciais da apuração

O JD1 Notícias teve acesso à parcial da apuração dos votos para conselheiros tutelares, da eleição que aconteceu no último domingo (6), em todas as regiões de Campo Grande.

A população campo-grandense foi às urnas em 60 locais de votação. Serão eleitos 25 conselheiros tutelares que desempenharão papel de extrema responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos.

A apuração é feita desde segunda-feira (7), com auxílio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Do total, dez urnas foram apuradas até o momento, veja o resultado:

Liana Maria - 170

Vera Lúcia – 147

Gleise de Fátima – 138

Ana Claudia Palmeira – 143

Sérgio Luiz 141

Raquel Lázaro - 125

Anna Caroline Kalache Correa Lima Barreto – 110

Giuovanna Graal - 105

Cassio Roberto Gomes Silva – 92

Thalyta Lorrany – 91

Joana Queiroz – 79

Maria Lúicia – 76

Vânia Aparecida 72

Eder Rosa do Nascimento – 67

Angela Maria Bregolato Senna - 65

Adriano Ferreira Vargas – 62

Mariana Caballero – 60

Juliana Delgado – 51

Juliana Nery Baís – 49

Luzia Primo – 47

Alex Fabiano Silva de Lima - 45

Marcela Sol - 44

Carla Geovane Schineider – 43

Luciane Consoli – 40

Sonia Rocha – 37

Fábio Luiz Gadda – 36

Ana Laura Nunes da Cunha Ribeiro – 33

Higor Sanches – 32

Luciene Martis – 31

Valéria Amorim 31

Marcelo Marques 31

Douglas Barros de Figueiredo – 30

Hellen Prado – 29

Noemia Fernandes – 29

Ana Clara Sanches Sales – 28

Míriam – 28

Cassandra Szuberski – 27

Wanessa Da Silva – 27

Silvia Salomão – 26

Solange Bonatti – 26

Renata Rodrigues 25

Tatiane Lima – 24

Liz Araújo – 21

Hellen Karla – 20

Karolyne Alvares – 20

Joel Garcia – 20

Marinalva Conceição – 20

Adriana Marques de Mourao Cabrera – 19

Ricardo Dos Santos – 19

Letícia Ferreira – 19

Cleiton Martinez – 19

Indiani Carolini - 19

Cristhiane Torres do Nascimento - 18

Mayara Da Silva - 18

Edna Conceição Bento – 17

Jacqueline Quiros - 17

Adair Aluiso de Arruda - 17

Irene Maria Villagra – 16

Sandra Aparecida 16

Aliny Gomes da Fonseca Diaz – 15

Mary Sumilda – 15

Lilian Veronese 15

Emilia Aparecida Parreira – 14

Vilma Maria 14

Aparecido Araujo de Souza – 13

Daniela da Silva Moreira - 13

Josiane Ferreira – 13

Viviane Andrade 13

Kelly Patrícia – 12

Laura Antônia – 12

Alice Arakaki Yamazaki – 11

Willian De Sá - 11

Cristiane Da Silva Cantieri Santana - 9

Eva Aparecida Pereira - 8

Gisnaide - 8

Gisélia De Santana - 7

Kleiton Ribeiro – 7

Leonardo De Souza 7

Glauce Raquel - 6

Skarlatt Timoteo – 5

Inanilce Silva Alves – 5

Daiane Mattos Bastos - 5

Claudette Freire Machado Rocha - 5

Keth Gleyde – 4

Gabriel Aragão – 4

Cristiane Finger - 4

Ricardo Augusto – 3

Renata Gingueleski – 2

Ivan Candido - 2

Ronilso Messa – 1

Elizani de Souza - 1

Camila de Oliveira Pinto - 0

Marcelly Márcia – 0

Jéssica Macedo De Almeida – 0

Daniel dos Santos Trefzger de Mello - 0

