Eleições para Conselho Tutelar acontecem no domingo

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A eleição para Conselho Tutelar acontece no próximo domingo (6) em todo país. Em Campo Grande serão 60 locais de votação, que atenderão das 8h às 17h. Todos os eleitores residentes na capital estão aptos a votar. A participação é facultativa.

Cerca de 80 candidatos estão concorrendo à vaga de conselheiro. Serão utilizadas urnas eletrônicas nas 60 unidades escolares em todas as regiões da cidade. Os eleitores devem comparecer com documento de identificação com foto e título de eleitor.

Previstas no artigo 136 do ECA, o conselheiro tutelar desempenha um papel de extrema responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos.

O eleitor pode votar em apenas um dos candidatos. Todas as pessoas a partir de 16 anos, que tenham inscrição correspondente às zonas eleitorais, podem votar nos candidatos a conselheiro, por meio de voto universal, direto, secreto e facultativo.

