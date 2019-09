Eleição para Conselheiros Tutelares ocorre dia 6 de outubro

O Processo de Escolha dos membros dos cinco Conselhos Tutelares da Capital acontece dia 6 de outubro em 60 locais, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

As eleições terão o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e vão acontecer em 60 locais. A votação será por urna eletrônica e ocorrerá no período das 8h às 17h.

O presidente do CMDCA, Celso José Santos destacou que é fundamental que a sociedade tenha conhecimento da relevância do Conselho Tutelar e participe da eleição. “O voto é facultativo, mas é importante a ampla participação de todos na escolha dos conselheiros, que terão atribuições e competências para promover, defender e proteger crianças e adolescentes que estão com seus direitos ameaçados ou violados”, afirmou.

No último do 5 de setembro no auditório Teatro Dom Bosco foi realizado um encontro convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande (CMDCA) que reuniu 77 candidatos ao cargo, do total de 224 que participam do processo. Desse total, 25 candidatos que receberem o maior número de votos dos eleitores serão nomeados para um mandato de quatro anos, de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2024, nos cinco Conselhos Tutelares implantados nas regiões da Capital.

Os locais de votação estão disponíveis no Edital nº 41 do CMDCA, publicado no Diário Oficial de Campo Grande ( Diogrande ) nº. 5.680 de 10 de setembro de 2019, a apartir da página 27.

Eleição

No total serão 60 sessões eleitorais dispostas no dia do processo com um mesário e dois auxiliares para atender e orientar os eleitores que devem votar em uma cédula, nos moldes daquelas utilizadas nas eleições parlamentares e dos poderes executivos.

O processo de escolha ocorrerá mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município.

São habilitados a votar no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares qualquer eleitor do município, acima de 16 anos, que esteja em dia com as obrigações eleitorais.

Para votar, o eleitor deverá apresentar o Título de Eleitor e um documento oficial com foto que comprove sua identidade. A votação será por cédulas e ocorrerá no período das 8h às 17h do dia 06 de outubro.

Serviço

Para conhecer os candidatos a Conselheiros Tutelares e os locais de votação, basta acessar o endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/cmdca

Confira abaixo o painel de candidatos:

Deixe seu Comentário

Leia Também