Resultado de eleição para conselheiros tutelares está suspenso

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) suspendeu nesta quarta-feir a (16) o resultado provisório das eleições do processo de escolha para conselheiros tutelares e suplentes em Campo Grande.

A suspensão atende à recomendação da 46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Ministério Público Estadual (MPE), que, por sua vez, acatou a solicitação do vereador Delegado Wellington, pelos fatos ocorridos como: falta de cédulas, falta de nomes de candidatosvotação sem urna eletrônica entre outras situações que geraram diversas reclamações no dia da votação, no último dia 6 de outubro.

Ao JD1 Notícias, o presidente do CMDCA, Celso disse que a suspensão é por tempo indeterminado, mas considera que será por pouco tempo. “É como se fosse ago que precisa ser feito para averiguar o pleito e dar uma justificava. Fizemos todos os procedimentos necessários e fechamos todas as brechas para não ter nenhuma dificuldade”, afirmou.

A suspensão consta em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta quarta.

Deixe seu Comentário

Leia Também