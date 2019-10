Veja os 25 mais votados a conselheiros tutelares da capital

Com 100% das urnas apuradas o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulgou nesta quarta-feira (9) os 25 candidatos mais votados para ocuparem o cargo de conselheiros tutelares em Campo Grande.

Segundo a vice-presidente do CMDCA Alessandra Rossi, é improvável que haja erros nas contagens com tantas pessoas auxiliando. "Não tem como ter dado errado a contagem. Promotor de justiça e uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) acompanharam a contagem que foi feita como ensinaram", comentou.

De acordo com o conselho, cerca de 20 mil eleitores foram às urnas em 60 locais de votação no último domingo (6).

Os candidatos foram submetidos a avaliação de informátiva, avaliação escrita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e avaliação psicológica.

O representante do Instituo Águia, Ângelo Motti explicou que os candidatos que não foram aprovados na avaliação psicológica podem recorrer, mas ressalta que não passar não significa insanidade mental. "É essencial para definir o perfil profissional. E não sanidade mental. Avaliar perfil apropriado para o cargo e algumas pessoas não se conformam se não passam. Acham que se reprovam não tem sanidade, mas não é isso.

O conselheiro, que tomará posse em 10 de janeiro de 2020, deve atuar com extrema responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos.

Confira o resultado provisório, já que cada candidato ainda pode recorrer:

- CONSELHEIROS

Sérgio Luiz - 1050

Ana Claudia Palmeira – 685

Liana Maria - 695

Maria Lúcia – 571

Anna Caroline Kalache Correa Lima Barreto – 581

Vânia Aparecida - 495

Letícia Ferreira – 474

Tatiane Lima – 458

Suelem Leme – 455

Adriana Marques de Mourao Cabrera – 422

Miriam – 414

Cristiane Froés – 406

Marcelo Marques - 384

Angela Maria Bregolato Senna – 361

Eder Rosa do Nascimento – 349

Daniela da Silva Moreira - 347

Adriano Ferreira Vargas – 319

Joana Queiroz – 331

Cristiane da Silva Cantieri Santana – 317

Vera Lúcia – 311

Sandra Aparecida - 307

Gleise de Fátima – 303

Juliana Nery Baís – 283

Raquel Lazaro – 286

Hellen Prado - 268

- SUPLENTES

Luciane Saad - 266

Karol Novaes - 26

Cássio Roberto – 262

Cassandra – 258

Valeria Amorim – 254

Ana Clara – 252

Giovanna Graal Bassi – 242

Liz Magalhães - 232

Luciene Martins – 232

Noemia Gomes – 229

Ivanilce – 223

Mariana Moraes – 221

Indiani Domingues – 210

Mari Sumilda Vilalba – 210

Jacqueline Queiroz – 201

Ivan Candido – 186

Thalyta Lorranny – 182

Cleiton Martinez – 176

Viviane Andrade – 175

Joel Garcia – 172

Josiane Alves – 167

Gisnaide – 166

Edna Bento – 165

Laura Antonia – 159

Sonia Rocha - 157

- Candidatos que não alcançaram por número de votos

Kelly Junquetti 155

Aliny Fonseca 153

Liliam 148

Carla Geovane 145

Juliana Delgado 144

Douglas Barros 142

Fábio Gadda 141

Vilma Maria 140

Hellen Karla 136

Alice Arakaki 132

Alex Fabiano 125

Marcela Sol 125

Wanessa da Silva 125

Aparecido Araújo 121

Keth Gleyde 120

Silvia Salomão 114

Adair Arruda 113

Cristhiane Torres 111

Ana Laura 110

Emilia Parreira 109

Higor Sanches 109

Gizélia de Santana 102

Solange Bonatti 96

Elizani Grabner 94

Ricardo Lopes 89

William de Sá 86

Eva Wesner 82

Renata Barreto 80

Luzia Araujo 79

Kleiton Ribeiro 68

Leonardo de Souza 65

Irene Maria 58

Claudette 54

Skarlatt Timoteo 54

Ricardo Augusto 53

Maiara Prado 52

Cristiane Finger 51

Gabriel Aragão 39

Daiane Bastos 28

Daniel dos Santos 25

Glauce Raquel 25

Marinalva Conceição 24

Renata Gingueleski 9

Ronilso Messa 1

Camila de Oliveira Pinto 0

Jessica Macedo 0

Marcelly Marcia 0

