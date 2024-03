Bolsonaro e outros investigado sÃ£o proibidos de ir a eventos das ForÃ§as Armadas

Sarah Chaves, com informações do G1

Veja a lista com todos os nomes citados na decisão:

Segundo o texto, está proibida a participação em "cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército e nas Polícias Militares".

A decisão publicada nesta quinta-feira (7), que também inclui o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fixa multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.

Grupo é investigado pela tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assim como os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sergio Nogueira, foram proibidos por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de participarem de eventos realizados pelas Forças Armadas.