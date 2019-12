Bolsonaro pede ao Congresso a ampliação da posse e porte de armas

Em sua conta na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro pediu neste domingo (29) para que o Congresso Nacional aprove a ampliação da posse e de porte de arma de fogo em todo o país.

Na postagem do microblog, o presidente fez uma relação com o crescimento no registro de armas à diminuição do número de mortes, contrariando as expectativas da oposição.

Além da relação, Bolsonaro disse que que depende do parlamento para a ampliação do direito à posse e porte para mais cidadãos. Leia o tweet.

- Registro de armas de fogo cresceu 50% no corrente ano, levando-se em conta o mesmo período de 2018. Segundo "especialistas", o número de mortes deveria aumentar no Brasil, MAS na prática caiu 22%.



- Dependo do Parlamento para ampliar o direito a posse/porte para mais cidadãos. pic.twitter.com/kibR4Qk3A0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de dezembro de 2019

A postagem atualmente conta com mais de 20 mil curtidas, o assunto logo viralizou e o debate logo ressurgiu nas redes sociais.

