Câmara de Campo Grande analisa criação da Clínica da Família itinerante

A criação do Programa Clínica da Família Itinerante está entre os projetos que serão discutidos e votados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão ordinária desta quinta-feira (12), a partir das 9h.

O Projeto de Lei 12.084/25, substitutivo ao Projeto de Lei 11.990/25, institui o programa no município com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde. A proposta, de autoria do vereador Fábio Rocha, prevê a oferta de atendimentos básicos, ações preventivas e orientações médico-sanitárias em diferentes regiões da cidade.

Além da proposta voltada à saúde da família, os parlamentares também devem votar, em primeira discussão, o Projeto de Lei 12.024/25, que cria a Política de Prevenção e Combate à Violência contra Profissionais da Saúde em Campo Grande. O texto, apresentado pelo vereador Maicon Nogueira, prevê medidas preventivas, educativas e punitivas para coibir agressões físicas, morais ou virtuais contra trabalhadores da área.

Entre as diretrizes estão a instalação de câmeras de monitoramento nas áreas comuns das unidades de saúde, a implantação de dispositivos de acionamento rápido de segurança e a possibilidade de parcerias com a Guarda Civil Metropolitana para reforço na segurança.

Os vereadores também analisam o Projeto de Lei 12.006/25, que permite a doação de ração para cães e gatos como alternativa à doação de alimentos não perecíveis em eventos promovidos ou apoiados pela prefeitura. A proposta é do vereador Veterinário Francisco e busca ampliar ações de solidariedade voltadas a animais em situação de vulnerabilidade.

Durante a sessão, na Palavra Livre, Andreia Ferreira, da Rede de Enfrentamento ao Racismo de Mato Grosso do Sul/FortaleSer, deve falar na tribuna sobre o rebaixamento da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial para Núcleo de Promoção da Igualdade Racial. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro.

