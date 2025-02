Câmara dos vereadores faz sessão inaugural de 2025

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou nesta segunda-feira (17) a Sessão Solene Inaugural, iniciando os trabalhos da 12ª Legislatura para o ano de 2025–2028. E a primeira sessão ordinária será nesta terça-feira (18) já com votações de projetos.

Presente na primeira sessão deste ano, a prefeita Adriane Lopes declarou a busca de harmonia entre os poderes. “Nós vamos trabalhar propondo projetos que sejam do interesse da população da nossa cidade, que traga melhorias. Queremos que o poder público não seja uma trava para o crescimento de Campo Grande, mas um caminho para os avanços do município e nas políticas públicas”, afirmou.

Novo presidente da Casa de Leis, Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy, falou sobre as pautas que serão tratadas amanhã. “Temos alguns projetos que estão tramitando desde o ano passado, que precisam ser colocados em pauta. Além disso, temos que votar quatro projetos da prefeita, que ela não fez o repasse a respeito”, detalhou.

Entre os projetos pautados para a sessão de amanhã, estão o Projeto do vereador Dr. Victor Rocha, que busca garantir a oferta de leitos separados para mães de natimorto e mães com óbito fetal nas unidades de saúde. O Projeto do vereador Papy que, cria o Programa de Capacitação dos Servidores da Saúde para o atendimento de pessoas com deficiência (PCD) e do vereador Carlão, a proposta que cria o Banco de Negócios, uma plataforma online para promover o desenvolvimento do empreendedorismo em Campo Grande

Papy ainda falou sobre as políticas públicas sobre violência contra a mulher em Campo Grande, explicando que o assunto não deve ser evidenciado apenas quando uma tragédia acontece.

Representando o governador de Mato Grosso do Sul, o vice Babosinha esteve presente no evento. “Este novo legislativo municipal que hoje inicia sua jornada terá papel decisivo como agente ativo da proposição das reformas sinalizadas pela prefeita, consciente do seu papel para dar um novo rumo a cidade”, comentou.

Na sessão inaugural, começam ainda as definições da composição das comissões permanentes, que podem ocorrer no prazo de até 5 dias. As comissões são responsáveis por emitir pareceres em projetos, convocar Audiências Públicas, convocar secretários e receber petições.

