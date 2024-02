Câmara retira de pauta alteração de lei sobre acompanhamento de alunos na Capital

Saiba Mais Política PL prevê acompanhamento específico a crianças com transtorno de aprendizagem

A Câmara de Campo Grande retirar de pauta nesta quinta-feira (8), para maior discussão, o projeto que altera a lei que assegura acompanhamento especializado aos alunos com transtornos funcionais específicos de aprendizagem nas escolas TDA, TDAH e dislexia.

De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Carlão (PSB), a assessoria jurídica encontrou equívocos no projeto.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) reclamou na quarta-feira (7), do projeto entregue à Câmara pelo Executivo Municipal. “A Prefeita apresentou PL para acabar com o atendimento educacional especializado a alunos com transtornos funcionais específicos de aprendizagem nas escolas (TDA, TDAH) e dislexia. Não podemos permitir!. Esse PL é ilegal, pois contraria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), que prevê o atendimento educacional especializado”, apontou.

Segundo a vereadora, aproximadamente 500 alunos da REME/CG perderia o apoio educacional e o professor regente ficaria exclusivamente responsável pelo aprendizado desses estudantes caso o projeto fosse aprovado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Saiba Mais Política PL prevê acompanhamento específico a crianças com transtorno de aprendizagem

Deixe seu Comentário

Leia Também