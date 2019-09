Campo Grande poderá receber piscina olímpica

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad e membros do governo municipal reuniram-se com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na tarde desta sexta-feira (20). Na reunião, realizada no paço municipal, foram apresentados projetos estruturantes para Campo Grande, entre eles: a construção da piscina olímpica no Parque Ayrton Senna e a implementação de placas fotovoltaicas nas unidades habitacionais em construção na capital.

Durante o encontro, foi apresentado ao presidente Pedro Guimarães, a intenção em viabilizar recursos para a construção da piscina olímpica no Parque Ayrton Senna, local em que a Pista Internacional de Atletismo já se encontra em fase final de construção.

Para o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a implantação da piscina transformaria o Parque Ayrton Senna em um centro olímpico de excelência nacional e internacional. “Mato Grosso do Sul não possuí nenhuma piscina olímpica e, por conta disso, diversos eventos foram impossibilitados de serem realizados em Campo Grande. Hoje, o parque já atende a comunidade do bairro Aero Rancho, a mais populosa da capital, com 88 oficinas de esporte e lazer em 31 modalidades diferentes. Nossa proposta é construir uma piscina olímpica ao lado do complexo aquático, transformando esse espaço num centro de excelência esportiva”, detalhou o diretor-presidente da Funesp.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria entre o município e a Caixa. “É uma satisfação receber o presidente da Caixa em nossa Capital. Já temos parceria com a Caixa em diversas obras significativas para nossa cidade, que estão melhorando a vida dos moradores das sete regiões do município. Passamos por momentos de extrema dificuldade, mas hoje, felizmente, estamos caminhando junto com parceiros como a Caixa rumo ao desenvolvimento. Assim garantindo um futuro melhor para os campo-grandenses”, disse o prefeito.

Na manhã de sábado (21), Pedro Guimarães visitará a Pista Internacional de Atletismo do parque Ayrton Senna, entre outras obras. Na reunião, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Professor João Rocha; o secretário municipal de governo e relações institucionais, Antônio Cézar Lacerda; Catiana Sabadin, Coordenadora da Central de Programas e Projetos; o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos da Capital, Rudi Fiorese e o Secretário de Finanças de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto.

Deixe seu Comentário

Leia Também