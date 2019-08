Marquinhos diz que vai concluir todas as obras inacabadas em seu mandato

Durante a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Professora Elenir Zanqueta Molina, no bairro Nascente do Segredo, na manhã desta terça-feira (27), o prefeito Marquinhos Trad garantiu que entregará, até fim do atual mandato, todas as obras inacabadas das gestões anteriores.

Na oportunidade, Marquinhos destacou que o recurso proveniente da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), foi bem aplicado em sua gestão. “Meu antecessor comprou lâmpadas chinesas, de segunda linha e sem garantia, enquanto nós investimos em luminárias de primeira linha com garantia de cinco anos”, afirmou.

Marquinhos também falou sobre o projeto de revitalização do prédio da antiga rodoviária. Segundo ele, apenas 11% do local, que pertence a prefeitura, receberá melhorias. O projeto foi selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, possibilitando a reforma.

O prefeito também reclamou do “ritmo” de Brasília para conseguir recursos e executar outros projetos. “Muita postergação de crise política, toda semana tem uma”, disse ao acrescentar que “as coisas não andam”.

