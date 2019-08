Lago do Parque das Nações segue vazio por mais 90 dias

A obra no lago principal do Parque das Nações Indígenas terminará em até 90 dias. A previsão é do diretor do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Ricardo Eboli.

A parte de retirada dos sedimentos foi finalizada há uma semana e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que conduzia os trabalhos, entregou o lago desassoreado para o órgão que administra o parque. Ao JD1 Notícias, o diretor do Imasul explicou que, com o lago vazio, os técnicos identificaram fragilidades em uma parte da rede de gabião, estrutura que protege a margem do lago contra erosões. O local a ser reparado fica do lado direito do lago, ao lado da área de shows.

Ricardo afirmou que o reparo não estava no projeto, já que não havia como identificar o defeito com o lago cheio. “Foi uma coisa que apareceu, estava embaixo da água onde não deu para prever”, disse.

O valor extra a ser investido no reforço da estrutura ainda não foi definido. Um processo licitatório será aberto para que a obra seja feita.

