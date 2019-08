Projeto da prefeitura vai revitalizar antiga rodoviária

O projeto da Prefeitura para a revitalização de parte do prédio da antiga rodoviária foi selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, possibilitando a reforma do local que pertence ao município.

Com a seleção no Pró-Cidades, a Prefeitura abrirá uma licitação para contratação de empresa para fazer a análise estrutural do prédio, com acessibilidade vertical e toda adaptação necessária para revitalização.

O projeto da Prefeitura tem por objetivo a ocupação do espaço para atendimento ao público, garantindo que a região seja frequentada diariamente pela população. Para garantir a segurança, a Guarda Civil Municipal também deve ser instalada no local, onde 6 mil metros quadrados pertencem a Prefeitura de Campo Grande.

Após a conclusão do projeto, a Prefeitura entrega a proposta de engenharia e arquitetura à Caixa Econômica Federal. Se aprovado o projeto, o contrato é assinado, garantido a liberação do recurso para revitalização.

