Marquinhos enaltece desfile e promete o próximo na 14 de julho

Durante o Desfile Cívico-Militar de 26 de Agosto, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, elogiou o evento realizado na manhã desta segunda-feira (26) e prometeu que o próximo desfile será na 14 de Julho, que passa por obras do Reviva. O evento contou com a presença do governador, Reinaldo Azambuja e do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa.

Este ano o desfile que comemora os 120 anos de Campo Grande acontece na Avenida 13 de Maio devido as obras do Reviva. “Está lindo, e o próximo desfile será na 14 de julho, tudo novo”, afirmou Marquinhos.

O tradicional Desfile Cívico-Militar em homenagem ao aniversário da capital Morena, conta com a participação de 54 entidades. Participam deste evento escolas, associação de moradores, corporações militares, colônias, clubes, federações, associações beneficentes, além de bandas e fanfarras, entre outras instituições.

Belas Artes

No evento, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, aproveitou para falar ao JD1 Notícias que o Centro Belas Artes terá conclusão de 3 mil metros. O convênio com o Ministério do Turismo será encerrado até o fim deste ano, conforme o secretáriio. “Está em licitação para concluir 3 mil metros quadrados, acabamento, forro piso. Mais um presente de natal pra Campo Grande", disse.

As propostas das empresas participantes serão abertas no próximo dia 8 de setembro. Para concluir e deixar em condições de funcionamento, serão investidos R$ 4,4 milhões, valor que pode ser reduzido com a disputa entre participantes da concorrência pública.

O recurso é parcela de um financiamento de R$ 11 milhões que a Prefeitura contratou no final do ano passado. A área que será concluída corresponde a 28% dos 16 mil metros de estrutura, projetado num prédio inacabado, construído nos anos 90 pelo Governo do Estado, na região do Bairro Cabreúva, para ser uma estação rodoviária.

Deixe seu Comentário

Leia Também